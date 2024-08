JUHTKIRI Inimestele tuleb rääkida liitumise tegelikust sisust

Selline analüüs peaks andma ühinemise pooldajatele trumpe. Esiteks seetõttu, et dokument tellitakse hanke käigus oma ala ekspertidelt. Teiseks on raske ette kujutada, et analüüs võiks kalduda ühinemise vastu. Sest kui me räägime, et ühinemine peab olema elanike huvides, siis eelkõige tähendab see teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, olgu siis tegu haridus-, transpordi-, sotsiaal- või kommunaalvaldkonnaga. Ja sellegagi on raske vaielda, et mida väiksem omavalitsus, seda vähem on tal võimekust neid teenuseid heal tasemel pakkuda.