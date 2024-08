ÜKS KÜSIMUS Miks võtab Kohtla-Järve linnavalitsus tööle kultuuri- ja lõimumisspetsialisti?

Tema ülesanne on tegutseda selle nimel, et inimesed rohkem omavahel suhtleksid, et linnas oleks rohkem eestikeelset keskkonda. Näiteks on meil plaanis hakata korraldama lõimumiskohvikuid, soodustamaks, et erinevad kogukonnad omavahel suhtleksid. Eks meil on siin olukord veid parem kui Narvas ja Sillamäel, sest Kohtla-Järvel on eesti keele kõnelejaid umbes 20 protsenti, Järve linnaosas veelgi rohkem. Ahtmes on see osakaal väiksem, kuid seal on jällegi kõrval Jõhvi, kus saab käia eesti keelt harjutamas. Oluline on, et inimesed saaksid keelepraktikat − pelgalt tunnis istudes niisama keelt hästi ära ei õpi.