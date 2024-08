NÄDALA KUJU Jaan Toots

Seekord on argument tugev: tuleval aastal toimub Narvas ülemaailmne väliseestlaste festival ehk ESTO päevad. Ja kui üks Narva linna arhitektuuriline uhkus, Aleksandri kirik korda ei saa, on piinlik. Kevadel küsis Narva meer siseministrilt pool miljonit, et teha korda kiriku põrand, et seal saaks läbi viia võidupüha jumalateenistust. Raha ei antud, jumalateenistus toimus. Seekord küsib ta 3,5 miljonit.