Kujutage ette linnaelanikku, kes kaotas õnnetuse tagajärjel oma kodu. Seda kahju kindlustus ei korva, sest õnnetuse üks põhjus on korterelamu kandekonstruktsioonide hävinemine, kuid korterelamu ei ole kindlustatud. Hoone ise asub miljööväärtuslikus piirkonnas ja selliste hoonete säilimine on linna jaoks üliolulise tähtsusega.

Korteriühistu ja korteri omanik, kes tekkinud erakorralises olukorras vajavad linnalt hädasti toetust avarii tagajärgede likvideerimiseks, leiavad end aga silmitsi külma bürokraatia ja väidetega, et linnal ei ole raha, ning kui ongi, siis puudub seaduslik alus seda eraldada. Selguse huvides olgu ära märgitud, et avarii likvideerimiseks vaja minev summa on ligikaudu 30 000 eurot. Oluline on välja tuua ka see, et kannatanud ei palu linnalt toetust kogu vajamineva summa ulatuses.