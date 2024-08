JUHTKIRI Turisti ei meelita vaid vaatamisväärsused

Ida-Virumaa turismiarenduse algaastatel oldi ikka varmad rääkima sellest, kui kaunis loodus, kontrastiderohke maastik ja kirju rahvastik oma kultuuriliste eripäradega meie maakonnas on. Sellele kõigele on raske vastu vaielda, kuid selge on ka see, et turiste ei paelu ainult vaatamisväärsused. Tänapäeva puhkaja tahab saada ka meelelahutust, kõhutäidet ja lahket teenindust.