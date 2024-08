PIRET HARTMAN Ida-Viru omavalitsused saavad lähiaastatel juurde 14 miljonit eurot

Ametlikumalt öeldes on tegemist tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga, millega võrdsustatakse 2027. aastaks omavalitsustele pensionituludelt makstav tulumaksumäär muude tuludega. Seni tuleb enamik tulumaksust palkadelt, aga tulevikus hakkavad pensionid suuremat rolli mängima omavalitsuste tulumaksu laekumises.

Väga suur osa tööealistest inimestest on kõikjal üle Eesti koondunud suurematesse linnadesse või nende ümbrusesse. Paraku tähendab see, et inimestega koos liigub maapiirkondadest, aga samuti näiteks Narva-suurusest linnast ära ka raha.

Maakonniti on väga suured käärid ka inimeste sissetulekutes: keskmine palk 2024. aasta I kvartalis oli Ida-Virumaal 1487 eurot, samal ajal kui Harjumaal oli see kolmandiku võrra suurem ehk 2139 eurot. Kuna kohaliku omavalitsuse eelarve on otseselt seotud elanike sissetulekutega, on väljaspool Tallinna, Tartut ja neid ümbritsevaid omavalitsusi vähenenud võimekus korraldada kohalikku elu.

Piirkondlike lõhede süvenemine nõrgestab aga riigi julgeolekut, kohalike omavalitsuste kehvem hakkamasaamine vähendab nende võimekust pakkuda häid avalikke teenuseid ja kujundada atraktiivset elukeskkonda ning seega halveneb inimeste heaolu. Mida rohkem ülejäänud Eesti näiteks Harjumaast maha jääb, seda rohkem inimesi kolib just Tallinna ja selle ümbrusse. Olukorras, kus nii riigi pikaajalised strateegiad kui ka olemasolev koalitsioonilepe on seadnud eesmärgiks piirkondliku ebavõrdsuse vähendamise, on oluline, et lõpuks ometi astume sõnadest kaugemale, viies ellu reaalseid samme.