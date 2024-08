MARE ROOSILEHT Linnajuhtide palgatõus: küüniline isikliku heaolu suurendamine linnaelanike arvelt

Kohtla-Järve linnavolikogule on esitatud eelnõu, mille eesmärk on tõsta linnavalitsuse liikmete töötasusid. Seletuskirjas väidetakse, et see on vajalik linnapea ja linnavalitsuse liikmete palkade ajakohastamiseks ja konkurentsivõime tagamiseks. Selline plaan tekitab põhjendatud kriitikat ja pahameelt. Vähem kui aasta tagasi ametisse astunud linnavalitsuse liikmed, sh on üks abilinnapea töötanud vaid kuu aega, paistavad olevat keskendunud ennekõike oma heaolu suurendamisele, jättes linnaelanike huvid tagaplaanile. Veelgi enam, on täiesti arusaamatu, et sellise ettepaneku algataja on linnavolikogu esimees, kes on saanud linnaelanike hääled ja mandaadi just nende huvide eest seismiseks.