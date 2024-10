MELLE KORNILTSEVA Ühekordsed projektid ei kaalu üles süsteemset õppimist

Minul lapsevanemana ja haridust alati väärtustanud inimesena oli väga halb lugeda, et alahinnatakse tavapärast õppimist ja ülistatakse projektõpet. Vähe sellest, et praeguses maailmas on väga suur mõju sotsiaalmeedial, tundub nüüd, et suunamudijate ja juutuuberitega tuleb ühte patta panna ka noored särasilmsed inimesed, kelle ülesanne on käia koolides oma asutustele reklaami tegemas ning õigustada selle olemasolu.

Tehisintellekti ja kõrgtehnoloogia kiire arengu ajal vajavad riik ning maailm haritud, professionaalseid, iseseisvalt mõtlevaid ja analüüsivõimega inimesi. Võiks mõelda, et ennekõike on oluline õpetada last õppima ja saama teadmiste omandamisest rahulolu. Selleks, et oleks süsteemsus ja probleeme päriselt lahendataks, tuleb õpetada ka kohusetunnet. Praegu on kahjuks võetud suund, et kõik peab lapsele lõbus olema.

Samuti on vale, et hindeid saadakse ainult koolis. Meenutan, et lisaks numbrilisele hindamisele on ka sõnaline hindamine. Minule isiklikult on alati sobinud numbriline hindamine, sest see on konkreetne ja arusaadav ning näitab, kas õpilane on omandanud vajalikud teadmised ja oskused või on vaja midagi tema teadmistes parandada. Mõningal määral olen nõus, et numbrilise hindamise asemel võiks andeainetes olla sõnaline hindamine, et andetumatel lastel ei kaoks motivatsioon proovida ja katsetada. Kuid minnes tagasi hindamise juurde, siis hindeid ja hinnanguid antakse meile ka väljaspool kooli. Näiteks hindame arste, õpetajaid, iluteenuste osutajaid ja mis muu see on kui sõnaline hindamine?