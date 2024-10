VAMBOLA PAAVO Hakkame varjendeid rajama

Kirde-Eesti linnadest vähem kui 100 km kaugusel on Venemaa linn nimega Kingissepp, kus asub idanaabri lühimaa raketibaas. Narvast on sinna vaevalt 25 kilomeetrit. Peterburi külje all Pulkovos baseeruvad pikema tegevusraadiusega surmakülvajad. Mõne minutiga võivad need meid tabada. Isegi hoiatussüsteemid ei jõua tööle hakata, kui kärgatavad plahvatused. Esimesi sireene alles paigaldatakse, ehkki riik lubas need paar aastat tagasi tööle panna. Sireenid peavad andma hoiatuse ka võimaliku keemiareostuse korral, Kohtla-Järve ümbruses asub meil tööstusettevõtteid.

Ametnikud kuulutavad, et esimene valik on inimestele oma maja kelder. Võib ju olla, kui on tegemist isikliku eramuga. Paneelmajades on keerulisem. Keldrid, kuhu peaks varjuma, on aja jooksul kuhjatud täis rämpsu ja muutunud panipaikadeks. Korteriühistutel tuleb asuda neid esmalt puhastama. See maksab, aga ühistute rahalised võimalused on napid.