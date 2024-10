JUHTKIRI Omavalitsuste skepsis uute maksude suhtes on mõistetav

Aga suuremat osa omavalitsusi ei kimbuta mitte ainult raha-, vaid ka elanike puudus. Need on muidugi omavahel otseses seoses. Kui elanikke on vähe, laekub ka vähem makse kohalikku eelarvesse. Riik küll annab kehvematele juurde, et veidigi ebavõrdsust tasandada, aga sellest jääb sageli ikkagi napiks, et edendada elukeskkonda ja pakkuda heal tasemel teenuseid. See aga tähendab, et omavalitsus kaotab elupaigana atraktiivsust. Kohalikul tasandil maksukoormuse suurendamine või kehtestamine ei rõõmusta kindlasti sealseid püsielanikke ning mõjub pelutavalt ka potentsiaalsetele uutele elanikele.