EERIK-NIILES KROSS Kohalikel valimistel osalemise õigus jäägu vaid Eesti, Euroopa Liidu ja NATO riikide kodanikele

Sotsiaaldemokraatide ettepanek võtta kohalikel valimistel kasutusele deklaratsioon, mille allkirjastamisel välismaalased saaksid valida, on instrumendina hea idee, ent sellest ei piisa. Näiteks Moskva patriarhaadi vaimulike puhul pole vaimusideme läbilõikamine põhikirja muudatuste abil ülemäära edukas olnud. On selge, et Vene kodanike staatus demokraatlikus maailmas on nende kodakondsusriigi läbiviidava agressioonikuriteo tõttu muutunud. Meil võib olla neist kahju, see ei muuda neid isiklikult süüliseks, ent õigluse ja poliitilise reaalsuse seisukohalt on see nõnda. Eesti seadusandja peab selle olukorra arvesse võtma ja tegema asjakohased muudatused.

Euroopa riikides elavate või viibivate Vene kodanike nn Berliini deklaratsiooni käisid muide välja Vene emigrandid ise kevadel 2023. Lühidalt ütleb see: Sõda Ukraina vastu on kuritegelik, Ukraina piirid tuleb taastada, sõjakurjategijad peavad kohtu alla minema, Venemaa imperialistlik poliitika peab lõppema, Putini režiim on kuritegelik ja tuleb likvideerida. Allakirjutanud kinnitavad, et austavad demokraatliku ühiskonna väärtusi, inimõigusi, vabadusi ja on vastu diskrimineerimisele.

Vene opositsiooniliidrid on kutsunud kõiki Vene kodanikke selle deklaratsiooniga ühinema. Ei ole sellekohast statistikat uurinud, ent vaevalt on just suur osa Eestis elavaist Vene kodanikest selle deklaratsiooniga liitunud. Aega on olnud üle aasta.