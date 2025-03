ÜKS KÜSIMUS Mida tähendab uute nõuete esitamine põlevkiviõli tootmisele?

Põlevkiviõli tootmise tehnoloogiad on arenenud ja õli on võimalik toota tõhusamalt, kui senine reeglistik ette näeb. Oleme uuendused koostanud koostöös valdkonna ettevõtetega, nüüd on neil ja ametkonnal võimalus ka konkreetne käskkirja mustand üle vaadata.

Majandus peab muutuma järk-järgult puhtamaks, et tagada hea elukeskkond nii meile kõigile kui ka meie lastele ja lastelastele. See on järjekordne samm õiges suunas. Selle muudatusega saavad ettevõtted konkreetsemate nõuete tõttu täiendava õiguskindluse. Kohalikele elanikele on oluline lõhna ja hiilivate tervisekahjude vähenemine.