Põlevkivienergeetikaga kaputt?

Oluline on siinjuures siiski täpsustada, mida Põxiti all täpsemalt silmas pidada. Mürkrohelistele on see põlevkivi kasutamise täielik lõpetamine, helerohelisema tiiva esindajad oleksid õnnelikud esialgu ka selle üle, kui Eestis saaks otsa põlevkivist elektri tootmise aeg. Just see ongi praegu sündimas.