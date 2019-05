NÄDALA KUJU − Ilmar Raag

Narva Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimise tõusude ja mõõnadega seriaali kohta on arvatud, et sõltumata sellest, kas sel tuleb õnnelik lõpp või mitte, on Narva kindlasti võitja. Kui vaadata, kui palju on senisest rohkem hakatud ülejäänud Eestis Narva vastu huvi tundma peale kriiside ja ohtude ka kultuuri seisukohast, on positiivset sõelale juba praegu rohkem jäänud.