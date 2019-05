Eks me otsi ju kogu elu seda oma osa siin laias ilmas. Arvan praeguses ajahetkes olevat leidnud. Just selles kevades, just sellises maailmas, just meie lähiümbruses... Ja see on kõnelda vaid headest asjadest, leida positiivset igapäevaelust, ignoreerida pahatahtlikkust, altkulmu vaatajaid, ilkujaid ning kurjust.