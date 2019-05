Kas Jõhvi haridusasutused tuleks riigistada?

Näeme, et revolutsioonilisi muutusi haridussüsteemis on Ida-Virumaal tegemas üksnes riigi hoole all olevad asutused. Sellest tulenevalt tekkis aga mõte: kas hariduse kvaliteedi ja arengu nimel peaks riigistama kõik Jõhvi haridusasutused?

Kõige julgemaid samme õppekava muutmises on tegemas Jõhvi riigigümnaasium. See on enesestmõistetav, sest ei kooli juhtkonnal ega ka õpetajatel pole põhjust karta, et vallajuhid nad lahti lasevad. Seetõttu saavad nii õpetajad kui kooli juhtkond teha otsuseid apoliitiliselt ja selle ettekujutuse järgi, mis on hariduse seisukohast õpilastele parim. Kooli töötajad on selles mõttes kaitstud.