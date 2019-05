JUHTKIRI: Muuseumi muuseumi pärast pole mõtet teha

Tõsiasi on, et jaamahoone kordategemine oli Keskerakonna põhilisi valimiseelseid lubadusi. Nüüd, kus varsti juba aasta aega on sama erakonna käes Jõhvis nii vallavanema kui ka volikogu esimehe koht, on üha keerulisem vingerdada kõrvale vastusest, miks seda lubadust pole isegi asutud ellu viima. Ilmselt seepärast ongi uitama lastud plaan jaamahoonesse muuseum teha.