Inimene peab saama elada väärikalt oma kodus

Eestis elab umbes Narva linna jagu omastehooldajaid ehk inimesi, kes oma muu argielu arvelt toetavad ja abistavad mõnda lähedast. Paljud neist on sundolukorras, sest peavad tugiteenuste puudumise tõttu ise oma lähedaste eest hoolitsema.

Tihtipeale tähendab see ühe katuse alla kolimist ja oma muudest tegemistest − osaliselt või täielikult − loobumist. Teisalt suunatakse endiselt vajaliku abi puudumise tõttu inimesi liiga kergel käel hooldekodudesse. Hooldekodu koha eest tasumisel oli aga eaka või tema pere omaosalus 2010. aastal 65% ja 2017. aastaks koguni 78%.

Selline olukord ei ole jätkusuutlik ega jõukohane. Rahvastiku vananemise tõttu kasvab lähiaastatel hooldusvajadusega inimeste arv ja koos sellega tõenäoliselt ka nende inimeste arv, kes on sunnitud kõige muu arvelt jääma koju lähedast hooldama. Meil on vaja luua eeldused, et inimesed saaksid võimalikult kaua oma kodus elada ja keegi ei peaks oma lähedase hooldamise tõttu loobuma isiklikust elust.

Eesmärk on teha inimesele kättesaadavamaks kodus elamist toetavad teenused. Kui eakas ei saa enam näiteks üksi kodus toidu valmistamise või ahju kütmisega hakkama, peaks omavalitsus pakkuma talle koduteenust ehk leidma abilise, kes teda nendes toimingutes aitaks. Abivajaja lähedastel on perekonnaseaduse kohaselt küll kohustus lähedast majanduslikult aidata − sealhulgas ka vajaduse korral teenuse eest maksta −, kuid mitte kohustus eakat ise nendes tegevustes abistada. Kui eaka lähedased elavad temast kaugel, siis ei ole see ka kuidagi mõistlik. Hooldekodust peaks aga rääkima alles siis, kui kodus elamist toetavatest teenustest enam ei piisa.

Üha olulisem on ka kodus elamist toetavate teenuste arendamine, et pakkuda inimestele just sellist abi, mida nad vajavad. Kahjuks näitab statistika vastupidist trendi: kui 2017. aasta lõpuks oli hooldekodudes kokku 8356 voodikohta, mis näitas viie aasta jooksul kasvuks ca 21%, siis koduteenuse saajate arv, mis on jätkuvalt väiksem kui hooldekodu kohtade arv, kõikus 6200 ja 6700 vahel. Samuti on hooldekodus neid inimesi, kes tegelikult ei vaja ööpäevaringset hooldust ja saaks oma kodus mõõduka toe ja abiga kenasti hakkama.

Eri uuringud näitavad, et inimeste enda hinnangu kohaselt tuntakse enim puudust just kodus elamist toetavatest teenustest. 2015. aasta vanemaealiste ja eakate toimetuleku uuringust ning 2009. aasta puuetega inimeste ja nende pereliikmete hoolduskoormuse uuringust tuleb välja, et koduteenust vajaks lisaks praegusele ca 6400 teenuse saajale veel umbes 13 600 inimest ehk maksimaalne koduteenuse vajadus koos katmata vajadusega on umbes 20 000 inimesel. Lisaks koduteenusele tuuakse uuringutes välja ka täisealiste tugiisikuteenuse, isikliku abistaja teenuse ja täisealiste päevahoiuteenuse vajadus. Neid teenuseid vajab lisaks praegustele teenuse saajatele veel vastavalt umbes 5300, 2800 ja ligi 900 inimest.