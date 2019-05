KÜSITLUS: Kas Jõhvis võiks oma muuseum olla?

Roman Ivanov:

FOTO: Peeter Lilleväli

Muuseum on tore asi, seda on ikka vaja. Igas linnas võiks oma muuseum olla. Mind on ajalugu alati huvitanud ning iga kord, kui ma kusagil käin või reisin, astun ma enamasti ka kohalikust muuseumist läbi. Ehkki arvan, et muuseumid köidavad pigem turiste kui kohalikke elanikke.

Erkki Karja:

Võiks küll. Muidugi on praegu väike muuseum Mihkli kirikus ja Kohtla-Järvel on põlevkivimuuseum. Mulle meeldib ka Iisaku muuseum. Ent kui Jõhvi muuseum teha, siis peaks seal olema rohkem infot kui ainult Jõhvi kohta. Tasub läbi mõelda, kui suures mahus seda luua.

Veera Saponenko:

Ei tea, mida sellele küsimusele vastata. Kui kasutada selleks vana raudteevaksalit, oleks hea küll − siis ei seisaks see vähemalt tühjalt. Kuid mulle tundub, et see asub üsnagi kõrvalises kohas − igaüks sinna ei lähe. Ise ma enam muuseumides ei käi, aga varem oli huvitav küll. Kõike head on inimestele väga vaja ja linnamuuseum oleks ka hea.

Ljudmila Bolšakova:

Võiks küll, sest ikka on hea, kui linnas on kohti, mida külastada. Mina olen juba pensionär, vaba aega on mul palju ning käiksin meelsasti näitusi vaatamas ja osaleksin üritustel. Oleks suurepärane, kui vanasse raudteejaamahoonesse tuleks uus koht vaba aja veetmiseks − lugesin sellest ajalehest.

Andrei Verhovski:

