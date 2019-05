NÄDALA KUJU − Raimo Jaaksoo

Kõikvõimalikel suurtel ettevõtmistel on avalikkuse ees esiplaanil enamasti ikka ministrid ja teised poliitikud, kes panevad nurgakivi ning lõikavad linte. Et asjad selliste tseremooniateni ükskord jõuaksid, on kõvasti musta tööd teinud ametnikud, kes üldjuhul samaväärset tähelepanu ei pälvi.