Haleda moori ülestähendused

9. mai õhtul näitas ETV Ivar Murdi dokumentaalfilmi "Tuhamäed". Olin kultuuriinimestelt enne kuulnud, et seda võib vaadata ainult kõvaks tehtud südamega. Lootsin siiski salamisi, et nii hale moor ma ka ei ole, et tugevamat raputust üle ei ela, aga… See film kestis üle tunni ja kogu selle aja tundsin ma end poksikotina. Nätaki ja nätaki löödi hinge ja vahelihasesse. Ainuke helgem laik oli see, mis pajatas tantsuveteranide kollektiivist Virvet, aga sinna juurde käis jutt umbes nii, et need ongi meie viimased; muu targem rahvas on ammu maa all ja keegi ei tea, kas nad sealt veel tõusevad. Käputäieke ilusaid-elusaid ongi veel jalamile jäänud, suurem osa on pooles või täies mullas ja need viimasedki vaovad-kaovad peagi.