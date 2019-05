JUHTKIRI: Omavalitsuse dilemma: müüa või mitte?

Samamoodi on Jõhvis jutuks olnud võimalus müüa maha eakate hooldekeskus. Maakonnakeskuse naaber Kohtla-Järve on mäletatavasti samuti seda teed läinud ja püüdnud müüa talle kuuluvat Kurtna puhkelaagrit (mida, tõsi küll, nõuetele mittevastavuse tõttu enam kasutada ei saa), aga ka suuri investeeringuid vajavat vanurite hooldekodu Ahtmes. Siiani pole ostjaid leidunud. Jõhvis on jutuks olnud ka näiteks sotsiaalmaja müük.

Mõningaid teenuseid kohustab omavalitsust juba seadus tagama. Olgu siis ise või sisse ostma. See ongi kalkuleerimise ja otsustamise koht. Ent ajal, mil enamik omavalitsusi maadleb elanike vähenemise probleemiga, on lai teenuste kättesaadavus võimalikult soodsa hinnaga oluline argument inimeste elukoha valikul. Mida vähem on omavalitsuses võimalusi, seda väiksem on tema atraktiivsus. Sellisel juhul tuleb lisaks külmale arvude kalkuleerimisele mängu ka küsimus: kas mõningates olukordades on mõistlik teenustele peale maksta, kui see võib pidurdada elanikkonna vähenemist?