JUHTKIRI: Samm tõele lähemale?

Emotsionaalselt on põlevkivitööstusel Ida-Virumaa inimeste tervise rikkuja maine juba niigi pikka aega küljes. Loogiliselt mõeldes: kui pole kahtlusi selles, et põlevkivi kaevandamine, selle põletamine ja töötlemine on rikkunud loodust, siis kuidas ta inimorganismigi puutumata on saanud jätta. Vaevalt et päris asjata oleks nõukogude ajal paljud põlevkivitööstuse töökohad liigitatud tervist kahjustavate ametite hulka.