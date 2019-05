NÄDALA KUJU − Tamara Põlevina

16. mail astus ta tagasi volikogu sotsiaalkomisjoni esimehe kohalt. Samal päeval valiti ta revisjonikomisjoni aseesimehe ametisse, kuid neli päeva hiljem teatas ta, et astub ka sellelt kohalt tagasi. Põhjaranniku küsimusele põhjuste kohta, vastas ta napilt, et fraktsiooniga otsustati, et see amet talle ei sobi.

Selge see. Koalitsioon oli veendunud, et suudab seni opositsiooni käes olnud revisjonikomisjoni esimehe koha eelmise nädala istungil endale näpata, kuid võimuliidu saadikuid ootas ebameeldiv üllatus: Paul Paas opositsioonist sai ühe hääle Põlevinast rohkem. Kuna seadus on seatud nii, et komisjoni esimees ja aseesimees valitakse ühe hääletamisega, siis nüüd kuulutas volikogu esimees kiiresti välja juuni alguses toimuva volikogu istungi, kus läheb ümbervalimiseks. Aga need, kes arvavad, et opositsiooni ootamatu väike võit eelmisel istungil oli juhuslik tööõnnetus, võivad eksida. Viimastel aastatel on Jõhvis olnud kombeks, et üks koalitsioon püsib võimul aastajagu ja siis algab võimu juures juba uus partnersuhe.