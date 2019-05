Kui kallis on 100% kindel piir

Millist piiri on vaja tulevikus?

Piiri ei ehitata, lähtudes praegusest piiririkkumise ohust. Kas me teame, milline surve saab olema Euroopa Liidu piiridel 5, 10 või 25 aasta pärast? Praegu tehakse Euroopa Liidus ohuhinnanguid ühe aasta peale, mitte kauemaks. Põhjus on lihtne: mitte keegi ei julge ennustada, mis juhtub pikema aja jooksul. Ent piiri me ei ehita üheks aastaks, vaid just nimelt aastakümneteks.

Piir tuleb ehitada selline, mis võiks oma eesmärki täita ka tulevikus, teadmata, milline on see tulevik. Õnneks on meil võimalus õppida teiste riikide minevikust ning see õigustab seda, mida me ehitame. Korralik piiritaristu, seiretehnika ja treenitud pädevad inimesed, kes kohe reageerivad ja piiririkkuja kinni peavad, on ka tõhus ennetus. Korraliku piiri puudumine on piiririkkujatele võimalus. Väljaehitatud piiritaristu on seevastu selge signaal, et piir on valvatud.

Kreeka ja Türgi vahel on umbes 180 km pikkune maismaapiir, mis aastakümnete eest oli sõjalise konflikti kartuses mineeritud. Pingete leebudes korjati 2009. aastal 25 000 miini üles ja sellest ajast alates puudus paljudes piirilõikudes igasugune taristu. Füüsilise tõkketa jäänud piiri ületas aasta hiljem juba kuni 350 illegaali päevas.

Väljaehitatud piir loob valmisoleku

Kreeka-Türgi piiri süsteemne rikkumine ei alanud 350 inimesega päevas. Probleem algas märkamatult ja piltlikult öeldes mikrobusside kaupa, esiti mõned grupid päevas, siis edaspidi aina rohkem. Aga iga mikrobussitäis üle piiri pääsenud illegaale oli signaal järgmistele, et piiririkkumine on võimalik ja vahele jäämise oht on olematu.

Kui kahe riigi piiri miinidest puhastama hakati, ei osanud keegi prognoosida, et mõne aastaga siseneb sealtkaudu Euroopasse kümneid ja sadu tuhandeid illegaale. Siis reageeriti. Aga pöördumatu kahju oli tehtud. Piiriaia ja seiresüsteemide rajamist alustati 2012. aastal ning selle valmimisel ebaseaduslikud piiriületused lõppesid.

Tulles tagasi tõsiasja juurde, et ELis tehakse ohuhinnanguid vaid aasta peale ette, ei ole siseministeerium ning politsei- ja piirivalveamet nõus jääma ootama, kuni mõni neist ohuhinnangutest realiseerub, ja siis hakata tegutsema. Me ehitame piiri selleks, et juba praegu võidelda sala- ja inimkaubandusega ning vältida tulevikus Eesti piiri muutumist võimalikuks ebaseaduslikuks sisserändeväravaks Euroopa Liitu.

Järgmist mikrobussi enam ei tule

Piirivalvekoer Felixi töövõit tähendas vietnamlastele Euroopa südame suunas ette võetud teekonna lõppu. Eesti riigile tähendas see viie kuluka illagaalimenetluse alustamist ja eeldatavasti ootab vietnamlasi ees tagasilend koju Eesti riigi kulul.

Kuid mängime selle mõttega, et piirivalvekoer Felix teeniks Piusa kordoni asemel hoopis Tallinna lennujaamas. Sellisel juhul oleks kuu aja tagune rikkumine jäänud avastamata ja viis illegaali tabamata. Kõrvalt vaadates saaks hoopiski väita, et piiril on olukord rahulik, rikkumisi pole ja peaks vähendama patrullide arvu. Milleks seal käia − piir on ju kontrolli all ja keegi ei taha seda ületada.