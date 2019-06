JUHTKIRI: Kui huvid paistavad välja

Meie maakonnas on peamised korruptsioonijuhtumid aset leidnud siinsetes omavalitsustes. Süüdimõistetuid on nii Narva, Jõhvi, Kohtla-Järve kui ka Kiviõli omavalitsustegelaste seas. Muidugi on need kõik olnud erinevad juhtumid nii oma iseloomult kui ka kaalult, ent üldjuhul ikkagi kantud soovist kahtlasel moel kasu teenida.

Korruptsioon on peitkuritegu ja seda avastada pole lihtne, aga kui uurimine on suutnud väga konkreetsed tõendid välja käia, on nad väga kergesti must valgel tõendatavad.

Aga kuidas hinnata seda, kui omavalitsuses on täitev- ja seadusandliku võimu esindajatel pidev huvide konflikt, sest suur osa volikogu liikmetest on tavaelus tegelikult valla- või linnavalitsusega palgalises suhtes, seda hinnata ei osata. Või seda, kui volikogudes istub ettevõtjaid, kes hääletavad vallavõimule soodsalt, saades samal ajal vallalt töid või tellimusi.

Konkreetselt Jõhvis nägime mõni aeg tagasi ka hetke, kus võimul olev enamus hääletas teehoiuhanke võitjaks ettevõtte, mille tegelik juht ja omanik on samal ajal ka võimuliidu suurema osapoole tegelik juht. Selle tagajärjel tõusis teenuse hind Jõhvi jaoks varasemaga võrreldes kahekordseks.