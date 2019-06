JUHTKIRI Suurte muutuste aeg Ida-Viru koolides

Kõige olulisem murrang on tulemas juba sellest sügisest Kohtla-Järvel, kus kolme senise munitsipaalgümnaasiumi asemel alustab valmivas uhiuues majas tegevust riigigümnaasium.

Selle kooli hea tuleviku nimel murti lõppenud talvel nii tugevasti piike, et see avaldas tuntavat mõju isegi Eesti parlamendi valimiste tulemusele. Praegu tulevate uudiste põhjal tasus see võitlus end täiega. Üks Eesti tuntumaid koolipapasid Hendrik Agur on tegemas Kohtla-Järvele sellist kooli, mis peaks ka aastaid varjusurmas olnud Eesti ühele suuremale linnale uue hingamise andma.

Ida-Virumaa hariduselus tuleb häid valikuvõimalusi juurde, ning see on üks tähtsamaid tegureid kogu kohaliku piirkonna arengu jaoks.

Ootused on tõusnud põhjendatult väga kõrgeks. Oluline on tähele panna Aguri sõnumit, et sellest koolist niisama kedagi läbi ei veeta ja aastakümneid kestnud arusaamatusest, kus vene põhikoolides ei suudeta üheksa aastaga eesti keelt selgeks õpetada, tuleb kiiremas korras lahti saada.

Uus põhikoolihoone, mille arhitektuurikonkursi võidutöö eile avalikkuse ette toodi, peaks hakkama peagi kerkima ka Jõhvi. Koos mõned aastad tagasi valminud riigigümnaasiumi ja spordihalliga ning rajatava staadioniga tekib Jõhvi tänapäevane hariduslinnak. See peaks hästi mõjuma õppetöö kõrgel tasemel hoidmisele ning kannustama ka parimas mõttes konkurentsi Kohtla-Järvega.

Tähelepanuväärne uudis lõppevast nädalast on ka nurgakivi panek sisekaitseakadeemia Narva kolledžile.