Keskerakond pani pealinnas uue käigu sisse

Käraga ja vaevaliselt kulgeva EKRE valitsuserakonnaks kujunemise kõrval on väga vähe tähelepanu saanud suured muutused selles, kuidas Keskerakond juhib nende ainuvalitsemisel olevat Tallinna linna.

Ma ei pea silmas Reidi tee laiendamist või Laagna tee sulgemise vaidlust, vaid seda, miks uus linnapea Mihhail Kõlvart selliste teemadega niivõrd jõulisel viisil tegeleb. Stiili- ja sisuline erinevus eelmise, samuti Keskerakonna poolt ametisse seatud linnapea Taavi Aasaga on väga selge − mis siis, et Kõlvart oli Aasa ajal linnavolikogu esimees.

Nagu teada, pole valimiste võitmiseks mitmeparteisüsteemis vaja, et sinu poolt hääletaks 80 protsenti valijatest, vaid piisab kolmandikust.

Kõlvarti toomine volikogu esimehe vähem tähtsalt, kuid samas mugavalt lindilõikaja-kõnepidaja positsioonilt pealinna suure vastutusega tegevjuhiks oli üks osa Keskerakonna esimehe Jüri Ratase manöövritest pärast valimistel Reformierakonnale allajäämist ning EKRE valitsusse toomist. EKRE kaasamise suhtes kriitilise hoiaku võtnud Kõlvartile pidi linnapea koht olema kompensatsiooniks ning samas saatma sõnumi venekeelsetele valijatele.

Tegelikkuses on aga Kõlvart linnapeana igati rõhutanud, et Tallinn on eestikeelne ja eestimeelne linn. Oma esimeses kõnes volikogus ütles ta mäletatavasti, et osutus valituks sümboolsel aastal − eesti keele aastal. "Eesti keel on riigi sümbol. Eesti keel on eesti inimese identiteedi selgroog ja eesti kultuuri alus. Iga inimene, kes elab Eesti riigis, peab mõistma eesti keele tähtsust ning tajuma selle kultuurilist konteksti," lausus ta.

Kui keegi oli tollal üllatunud, siis paar kuud hiljem peaks olema selge, et uus linnapea ei tegele vene koolide õppekeele või muu säärase rahvusteemaga, vaid lahendab praktilisi kõiki linnaelanikke puudutavaid küsimusi. Peaaegu nagu president Putin oma kuulsas "Otseliini" saates.

Eks see ole loogiline. Kohalike valimisteni on ligi kaks aastat aega. Lasnamäe venekeelsed valijad hääletavad suure tõenäosusega ka 2021. aasta oktoobris Mihhail Kõlvarti ja Keskerakonna poolt. Palju suurem probleem Keskerakonna vaatest on eestikeelsete häältega, eriti kui oletada, et Ratase koalitsioon pealinnas vähepopulaarse EKRE ja Isamaaga selle ajani vastu peab. Kui eelmise aasta lõpus oli Jüri Ratas kannatliku tööga suutnud Keskerakonna eesti valijate seas neljandalt kohalt kolmandaks tuua, siis nüüd ollakse vanas augus tagasi.

Rahvusmeelse retoorika täienduseks on seega resoluutsed sammud, mis võivad olla polariseerivad, kuid lähevad kõigile korda ja toovad tähelepanu. Esimeses pikemas intervjuus viitab linnapea senise autode kesklinnast tõrjumise suuna lõpetamisele. Reidi tee saab keset ehitust taas laiemaks tehtud. Kuulsa Hollywoodi režissööri soov sulgeda Laagna tee ja teisi Tallinna tänavaid põrkub kindlameelselt liiklejate eest seisva linnapea vastuseisule. Kõlvart põhjendab seda kõike kannatlikult ja põhjalikult, vastates vajaduse korral ajakirjanike samalaadsetele küsimustele mõne nädala igal päeval.

Loomulikult toob autojuhtide poolele asumine kaasa kriitikat ja lausa sõimu. Aga nagu teada, pole valimiste võitmiseks mitmeparteisüsteemis vaja, et sinu poolt hääletaks 80 protsenti valijatest, vaid piisab kolmandikust. Keskerakond on seda mitmel korral vene häälte toel võites tõestanud. Autojuhid moodustavad võrreldavalt suure valijarühma ning neilegi pole enamik erakondi soovinud, osanud või viitsinud tähelepanu osutada. Väike meeleavaldajate rühm linnavalitsuse ukse ees tähendab selles kontekstis vaid lisavõimalust telekaamerate ees oma seisukohti selgitada.

Ning kui telekaameratest juttu tuli, siis kas panite tähele, et sisuliselt on Kõlvart kinni panemas Tallinna Televisiooni? Saated küll on eetris, kuid esimest korda ei lasknud linnapea munitsipaaltelevisiooni ülekulusid muude linnaeelarve ridade pealt kinni taguda, vaid käskis lihtsalt koondama hakata. Paljudele Tallinna maksumaksjatele on seegi konkreetsus kindlasti meelepärane.