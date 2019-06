JUHTKIRI: Kogu Eestimaa kohtumine

Iga viie aasta tagant toimuv laulu- ja tantsupidu on nii suur sündmus, et ei saanud selgi korral mööda ka sellega seotud varjukülgedest. Laule õppivad koorid nurisesid, et laulupeoks heliloojatelt tellitud laulud on seekord eriti keerulised ja raskesti omandatavad. Ent selliseid nurinaid on alati olnud. Tõrvatilku lisas meepotti paljude tantsukollektiivide pettumus, et nad ei läbinud tihedat konkursisõela ning seekord peole tantsima ei pääsenud. Ida-Virumaa jaoks oli see sõel tänavu kuidagi eriti karm ning Tallinna Kalevi staadionilt jäid seekord kõrvale traditsiooniliselt tugevad kollektiivid.