NÄDALA KUJU − LAULUPEOTULI

Igal pool, kuhu see tõrvik jõudis, oli tantsu, laulu, pidulikke ja lihtsamaid kõnesid. Laulu- ja tantsupeole eelnev peotule ränd läbi Eesti maakondade on justkui kogu maad ühendav ettevalmistav toiming suureks ühiseks kombetalituseks, milleks on iga viie aasta tagant toimuv laulu- ja tantsupidu Tallinnas ja millest saab omal moel tüki suurem osa rahvast. Kui tõrvik on tähtsal hetkel Tallinna lauluväljakul suurt peotuld süütamas, süütab ta ühise leegi ka kõigi nende südameis, kellele siinne kultuur, elulaad ning pärimused midagi tähendavad. Ja pidu võib alata!