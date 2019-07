JUHTKIRI: Veel üks külm dušš

Osaühingu Modulehouse puhul on eriti kahju, et pillid paneb Narvas kokku ettevõte, kes on maksnud töötajatele Ida-Virumaa kriteeriumide põhjal korralikku palka. See ei küüni küll Eesti Energia palgatasemeni, kuid maksulaekumiste põhjal oli näiteks hinnanguline keskmine brutopalk selles ettevõttes 1141 eurot.

Selliste uudiste taustal pole Ida-Virumaal lootustki pääseda lähiaegadel suurima tööpuudusega piirkonna staatusest. Poliitikud võivad ju ennastunustavalt kiita, kui palju nad on ennastsalgavalt võidelnud Ida-Virumaa huvides, ning kirjutada lugusid, kuidas just tänu nende parteile on liikunud riigi rahad Ida-Virumaal. Enamasti on tegu rutiinsete rahaeraldustega või siis mikroskoopilist mõju omavate meetmetega, mis tööhõive osas mõjutavad üldpilti vähe. Kui see poleks nii, siis ei asuks Ida-Virumaa üldise majandusbuumi ja madala tööpuuduse taustal 8,8protsendilise töötuse määraga viimasel kohal.