Ida-Virumaast rahvastikuministri pilguga

Sellised prognoosid ei ole loomulikult täppisteadus, küll aga abivahend informeeritud poliitikate kujundamiseks. Kindlasti on aga prognoos, et maakonna elanikkond võib väheneda kolmandiku võrra, ohusignaal, mida eirata ei ole võimalik.

Probleemi põhjustest. Kahaneva rahvaarvuga maakondades on statistikaameti hinnangul elanikkond keskmisest vanem ja neis kujundab rahvastikku peamiselt surmade arv. Teisisõnu − paljud lapsed ja noored, kes nendes maakondades peaksid elu üleval hoidma ning edasi viima, on jäänud sündimata või kolinud kas üksi või koos vanematega Tallinna või välismaale. Need, kes on jäänud, on vanemad inimesed, kes on oma töö tihti juba teinud.