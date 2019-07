JUHTKIRI Minister Aab, kas teie plaan on maha maetud?

Minister Jaak Aab andis 2017. aasta sügisel enne kohalikke valimisi Jõhvi kontserdimajas intervjuu, kus kinnitas enesekindlalt, et valitsusel on plaan hakata kõigile Ida-Virumaal tööle asuvaltel noortele haritlastele maksma riigi poolt 300eurost igakuist stipendiumi.

See oli 2017. aasta sügisel kohalike valimiste eel, kui riigihalduse minister Jaak Aab rääkis, et valitsusel on plaan hakata kõikidele noortele, kellel on kas kutsekooli lõputunnistus, rakendusliku kõrgkooli tunnistus või kõrgkooli tunnistus ning kes tulevad Ida-Virumaale kas riigiasutusse või eraettevõttesse tööle, maksma riigi poolt 300eurost stipendiumi vähemalt kümne aasta jooksul.