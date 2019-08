NÄDALA KUJU − Ivan Sergejev

Pool aastat tagasi, kui suhted eelmise projektimeeskonna ja osa Narva volikogu figuuride vahel lootusetult krussi keerasid ning näis, et palju lootusi üles kütnud kultuuripealinna plaani saab maha matta, oli just Sergejev üks nendest, kes jonni ei jätnud. Temagi oli toimunust löödud ja mõtles, et see rong on nüüd läinud, kuid kääris siis käised üles ja sai päästeoperatsiooni üheks eestvedajaks.