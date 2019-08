NÄDALA KUJU − Larissa Šabunova

On üsna ebatavaline, et sellist suurt rasketööstusettevõtet Narvas juhib naine, kes pealegi pole erialalt mitte insener, vaid filoloog. Asudes diplomeeritud inglise keele õpetaja diplomiga kunagise Nõukogude sõjatehase Baltijets järglasest Balti ESi tööle, on ta seal teinud silmapaistva karjääri assistendist direktoriks 2014. aastal. Tõsi, vahepeal on ta juurde õppinud ka ärijuhtimise kunsti. Kuid sellest ajast peale on ettevõte kasvanud mitmesaja töökoha võrra ja saanud Narva üheks suuremaks tööandjaks.