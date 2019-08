JUHTKIRI: Ajad on muutunud

Need olid ajad, kui kohalik rahvas vaatas ootusega valitsuse poole, et see midagi ette võtaks. Ent riik oli nõrk, sotsiaalsed tugisüsteemid peaaegu olematud ning raha ei piisanud kõige elementaarsematekski asjadeks, nagu autokütus politseile või ajakohased autod päästjatele ja kiirabile.

Ka Ahtme elanike protest uue killustiku- ja õlitööstuse vastu ei saanud tulla kellelegi üllatusena. Sealsed inimesed on ammu, eriti pärast Ahtme kaevanduse ja põlevkivisoojuselektrijaama ning tuhavälja sulgemist, õppinud hindama vaikust ja puhtust enda ümber. Inimestele võib ju ette heita, et nad ei saa asjadest aru ning lihtsalt emotsionaalne protestimine ei ole menetluskorra järgi seadustega reguleeritud, ent ametnikud ja ärimehed ei saa mööda vaadata tõsiasjast, et inimestele ongi nende kodu suuresti väga emotsionaalse tähendusega. Ja enam ammu ei plaksutata andunult iga uue töökoha kui taevase õnnistuse peale. Ajad on muutunud ja inimesed koos nendega.