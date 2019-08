KÜSITLUS: Kas võtate teise pensionisambasse kogutud raha välja?

Ei võta ja abikaasa ka ei plaani seda teha. Vähemalt esialgu. Võib-olla sellepärast, et pole veel aega olnud seda teemat põhjalikult läbi mõelda. Vaatame, mis edasi saab. Kuid esialgu ei plaani ka kogumist jätkata.

Olen pensionireformist kuulnud küll, ent kuna mul on pensionini veel palju aega, siis pole ma sellele üldse mõelnud.

Ei tea. Ma pole selle kohta esialgu peaaegu midagi lugenud, sest aega, otsustamaks, mida edasi teha, on veel piisavalt. Selles strateegias on ju palju erisuguseid nüansse, paljugi mis veel muutuda võib... Las kõik loksub enne lõplikult paika.

Ilmselt mitte. See raha on ju kogutud siiski selleks, et pensionipõlves kergem elada oleks. Tuleb sel teemal veel mõelda, kuid tõenäoliselt jätan selle raha fondi.