JUHTKIRI: Hea meel Sillamäe pärast

See linn kipub Ida-Virumaal suurematest vendadest − Narvast ja Kohtla-Järvest ja ka maakonnakeskusest Jõhvist − harvemini tähelepanu pälvima. Kuid sealsetele viimaste aastate arengutele tasub pilku peale heita.

Tänases Põhjarannikus kirjutame sellest, kuidas mõned aastad tagasi põhjaliku värskenduskuuri läbi teinud ja hästi maitsekalt valitud lilledega ehitud Mere puiestee on innustanud ka mitmeid sealseid kortermajade elanikke oma hoovidesse kauneid lillepeenraid tegema.

Juba praegu põnev Sillamäe muutub järgmisel aastal aga veelgi pilkupüüdvamaks. Rannapromenaad, mille ehitus läheb mõne nädala pärast lahti, muudab Sillamäed kapitaalselt. Palju aastakümneid suletud linna staatuses olnud Sillamäe avaneb seeläbi merele. Rannapromenaadi projekti eskiiside ja kirjelduste põhjal on näha, et sellest saab paik, mille üle võib nii heas mõttes kadedust kui ka rõõmu tunda. Kohaliku elukeskkonna paremaks muutmisel tehakse igatahes suur ja nähtav samm edasi.

Sillamäe linnavõimud on suutnud väikelinna piiratud eelarvest hoolimata viia viimastel aastatel ellu mitmeid suuri ettevõtmisi, mille tulemusel on linn muutumas järk-järgult üheks Eesti pärliks. Eriti hakkaks see silma veel siis, kui leitakse järgmisena lahendus, kuidas korrastada 1940. ja 1950. aastatel rajatud elumajade fassaadid.