JUHTKIRI: Võidetud hõbemedal

On ju viimase aasta jooksul see kandideerimine pakkunud ohtralt kõneainet ja kütnud üles lootusi ning tekitanud ka tunde, et selle tiitli abil muutub Narva paremaks, kaunimaks ja veelgi kultuursemaks ning lahenevad paljud suured probleemid, mis on seda Eesti idapiiril asuvat linna aastakümneid kummitanud.

Päris suur hulk inimesi kulutas suure hulga energiat, aega ja küllap ka närvirakke selle nimel, et võit Narva tuua. Need pingutused ei jooksnud liiva. Narva on pälvinud ohtralt head tähelepanu ja mitmetest kandideerimisest ajendatud algatustest saab loodetavasti traditsioon. Küllap on muu hulgas võimalik teha Tartuga lähiaastatel sellist kultuurikoostööd, mis trumpab üle ka märgiliseks ja üliedukaks osutunud "Kremli ööbikute" lavastuse Kreenholmis. Põhiline on aga see, et Narvas on kultuuripealinnaks kandideerimisega aktiveerunud suur hulk inimesi, kelles on kasvanud usk oma linna ja tema võimalustesse.