NÄDALA KUJU − Narva linn

Ometigi on ajaloos olnud ka neid mõõduvõtmisi, kus avalikkuse suurema poolehoiu pälvib teiseks tulnu. Midagi säärast võis kogeda ka selle nädala kolmapäeva õhtul pärast kultuuripealinna selgumist. Tartut õnnitleti, aga väga palju oli ka arvamusi, et Narva vajanuks ja väärinuks seda tiitlit rohkem. Ju siis olid narvalased ja selle kampaania eestvedajad suutnud paljudele eestimaalastele hinge pugeda. Ja see iseenesest on samuti võit, mis võib tulevikus Narvale linnavõimude tarmuka tegutsemise korral veel rohkemgi kasu tuua kui tiitel.