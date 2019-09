Tõnis Lukas: „Ainult Euroopa rahaga Eestit Eestina ei hoia”

Eelmisel nädalal avalikustatud riigikontrolli auditis heideti ette, et eesti keele õpet soovib mitu korda rohkem täiskasvanuid, kui riik suudab seda pakkuda. Viimati läks tasuta keelekursustel "loosi" ligi 1100 kohta ja need täitusid mõne tunniga. Riigikontroll viitas, et keeleõppetegevuste osaline korraldamine välistoetustest on põhjustanud rahastamise ebaühtluse ja riigi roll peaks siin suurenema. Kas olete nõus?