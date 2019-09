JUHTKIRI: Maagümnaasiumide küsitav tulevik

Muidugi on nii Iisaku kui Toila gümnaasiumi seis erinev tulenevalt juba nende omavalitsuste geograafilisest paiknemisest, kuigi mõlema omavalitsuse elanikkonna arv on samas suurusjärgus. Kui Iisaku on hõredalt asustatud ümbruskonnaga asum metsade ja põldude vahel, siis Toila eelis on paiknemine linnalähedases piirkonnas, kuhu pole kauge tulla ei Jõhvist, Sillamäelt ega ka Kohtla-Järvelt. Lisaks veel paiknemine looduskauni pargi alal.