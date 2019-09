Keeleõppe tulemuslikkus sõltub suuresti õppijast endast

Paraku näitab minu kogemus, et õppijale tasuta tundidest puudutakse väga palju. Mõni õppija osaleb riigi rahastatud kursusel aktiivselt heal juhul kolmandikus tundides. Loomulikult on peaaegu sama palju ehk veerand rühmast väga innukaid, silmanähtavalt arenevaid ning vajaduse korral tasemeeksami edukalt sooritavaid õppijaid. Mida saab õppija ise teha, kui õpetajast ja õppematerjalidest sõltub edu saavutamiseks võrdlemisi vähe?