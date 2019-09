Pean Jüri Ratast üheks Eesti paremaks peaministriks, kelle koduses kasvatuses ei peaks kellelgi kahtlusi tekkima. Sellepärast on igati alust arvata, et see valitsus püsib ja viib ka lubatu ellu. Iseasi muidugi millal, sest ajafaktoril on eakatele kõige otsesem mõju.

Sageli võib meedias eakate arvamusliidritelt kuulda ja lugeda sõnavõtte teemal, et me pole kunagi nii hästi elanud kui praegu. Teised lähtuvad vanasõnast "Kes kannatab, see kaua elab", leppides sellega, et lapsed lahkuvad kas õppima või tööotsingutele, hinnad tõusevad iga nädal, arstid kaotavad pärast sinu 70aastaseks saamist su vastu igasuguse huvi, sotsiaalteenused ja transpordikorraldus pole vajalikul tasemel jne. Kolmandad, kes on kogu elu elanud ühes kohas ja pole välismaal üldse käinud, ei kujuta ettegi, kuidas elab ja tuleb toime sealne vanem põlvkond.