NÄDALA KUJU − Irene Käosaar

Kuid vähemasti ühe suurema ettevõtmisega − integratsiooni sihtasutuse kolimisega Narva − on läinud teisiti. Aasta algusest piirilinnas laenatud pindadel tegutsenud riikliku sihtasutuse 20 töötajat võtsid sel nädalal Narvas koha sisse oma uues päriskodus, kus sama katuse all tegutseb nüüd ka eesti keele maja ning asuvad Vaba Lava Narva teatrikeskus, ERRi Narva stuudio ja ettevõtlusinkubaator Objekt.

Et integratsiooni sihtasutus on Narva üle toodud reaalselt, mitte ei ole ühest kohast teise viidud ainult silti, on olnud selle juhi Irene Käosaare selge ja vankumatu põhimõte. "Oleme kõige paremas mõttes hea näide riigi avatusest inimese poole," ütles ta sel nädalal. Selles asjas ei ole argumente temaga vaidlemiseks.