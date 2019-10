Ida-Virumaa vajab oma humanitaarkõrgkooli

Kuid aitab moejutust, keskendume olulisele. Lõin kevadel kaasa Tartu ülikooli Narva kolledži reklaamikampaania "Enam kui ülikool" loomisel. Kuuldavasti olevat see osutunud edukaks ning praegu peaks kolledžihoone olema vastsetest tudengitest tulvil. Teatavasti on kolledžil kolm peamist sihtrühma: kohalikud noored, hilised kõrgharijad ning enesetäiendajad.

Kooli peamine tagamaa tudengite puhul on Ida-Virumaa. Ma ei julge pead anda, kuid enam-vähem sama peaks kehtima ka Tallina tehnikaülikooli Virumaa kolledži kohta. Nii või teisiti võime kumbagi kõrgkooli filiaali vaadata kui regionaalpoliitilist meedet.

Mida paganat on teha humanitaarhuvidega noorel Ida-Virumaal pärast kesk- ja huvikooli lõpetamist?

Aga kui süveneme veidi kummagi kooli pakutavatesse erialadesse, märkame nende lootusetut ühekülgsust, kallutatust praktiliste tehniliste suundade poole. Narvas on muidugi infotehnoloogia ja ettevõtluse kõrval ka keeleõppe ja pedagoogika suunad.

Hästi, Ida-Virumaa on ajalooline tööstusmaakond oma töölisaristokraatiaga, mistõttu tundub igati loomulik õpetada kohapeal välja spetsialiste siinse majanduse põhisuundade järjepidevaks värske kaadriga varustamiseks.

Kuid nagu näitavad viimased aastad, on meie maakonna kuvandit harju keskmise eestlase silmis muutnud mitte noored insenerid-infotehnoloogid-pedagoogid, vaid humanitaarid-kultuuriinimesed. Osa neist kohalikku päritolu, nagu Ivan Sergejev, Ivar Murd või Raul Saaremets, teised aga tõelised "varjaagid" eesotsas Helen Sildnaga. Et mõne tehaste maakonna tööstusjärgse ajastu arengumootoriks saab kultuur, on mujal maailmas tõestatud tõik.