JUHTKIRI Narkoprobleem pole kadunud, vaid muutunud

Need olid ajad, mil narkomaane võrdsustati sisuliselt kurjategijatega, sest järjekordse doosi kättesaamiseks oli vaja raha ning varastati kõike, mis ette juhtus, sest tekkida olid jõudnud ka varastatud kraami ostjad ja edasimüüjad. Toona tundus, et riik on selle lahingu kaotanud, kuna polnud võitluseks valmis.