Eesti võlgneb väga suure osa oma eduloost vabale meediale

Vajadus just selle viimase - mõtestamise - järele suureneb kolossaalse kiirusega. Kusjuures raskeks teeb asja, et see on suuresti paljude inimeste jaoks teadvustamata vajadus. Infot ju on, mida lugeda, ja sünteesivajadus on lihtne kaduma, kui järjekindlalt elu näitab, et tavapärane elukvaliteet sellest kuidagi ei kannata.

Ja mul on tunne, et just selle teadvustamatuse tõttu ongi see tühimik juba muutunud suuremaks, kui hetkel täita jõutakse. Kuidas muidu seletada igasugu jama vohamist? Energiasambaentusiastide ja lapiku maa teooriatest enesekindla ja uhke lolluse, uudisportaale teesklevate keskkondade ning libauudisteni. Mis iganes sinna vahele ja ümber siis täpselt veel jääb. Need ei saaks eksisteerida, kui neil ei oleks tarbijaid.

Muidugi, propagandakanalite mimikri tavameediana ei ole midagi uut. Aga täiesti teadusliku aluseta asjade esitamine jälle justkui on. Pea terve põlvkond inimesi kasvas üles teadmisega, et jaanuarikuu esimese Maalehele kaanel on horoskoop. No kuidas pidid inimesed intuitiivselt siis mõistma, et astroloogia on jama? Igati lugupeetud leht ju muidu. Meediamaja ei võtnud enam endale vastutust rahva valgustamise eest, nagu papa Jannsen. Aga et see ei kõlaks nagu meediapeks, siis muidugi - ei ole võimalik tahta, et rahvas mõistaks, milline on propakanal, kui poliitikud ja ametnikud sinnasamasse kanalisse ise aega ostavad. Ilmub eetrisse minister, linnapea, päästeameti reklaam ja siis seda, mis nende vahele jääb, justkui ei peaks usaldama? Lootusetu. Nii et neid nurgataguseid, kuhu tuleks tegelikult vaadata, kui me tahame, et ajakirjandus oleks ajakirjandus suure tähega, on tegelikult hästi palju.

Ja need muutuvad ajas. Lisaks muutub ju meediaga koos ka meie ühiskond. 30 aastat tagasi oleks me intuitiivselt tajunud, et ühte väravasse taguv ajaleht või portaal ei saa kuidagi esindada vaba ajakirjandust, seega on see igal juhul ohtlik demokraatliku ja vaba Eesti kestmisele. Täna see enam nii ei ole, kusjuures ähmastumine toimub nii meil kui ka vanades demokraatiates.

Ka on tänane ühiskond mulle ootamatult kiiresti - seejuures ka ajakirjandus - leppinud valetamisega, kui seda teevad poliitikud. Kergelt mööda minnes igast järgmisest valetamise intsidendist, ja muidugi ka sildistamisest, ühiskonna jagamisest sobivateks ja mittesobivateks ühiskonnaliikmeteks ebaolulise tunnuse alusel ja muust sarnasest - loob ka ajakirjandus kogu aeg teed vabaduste piiramisele, seejuures meediavabaduse piiramisele. Muidugi ka nii meedia kui poliitikute endi tõsiseltvõetavusele. See on päriselt ohtlik.