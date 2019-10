KÜSITLUS Kuidas suhtute sellesse, et Ida-Virumaal uusi maavarasid otsitakse?

See pole paha, sest kui midagi leitakse, siis võivad tekkida ka uued töökohad. Ent kuna meie valitsus võitleb kõvasti keskkonna eest, siis on raske öelda, millega see lõpeb ning kas tehtavad kulutused end ka ära tasuvad. Mulle tundub, et olukord sarnaneb Vana-Ahtmesse tehase ehitamisega: oleks justkui hea, et tööd on, aga milliseks muutub linnas õhk?