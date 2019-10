Liina Mihkelson ei vääri hukkamõistu

Naumkin on oma Jõhvi poliitkarjääri jooksul alateadlikult oma nõrkuse välja toonud − ta on selgrootu poliitik. Tema positsioon Jõhvi võimu hierarhilises malelauas on analoogne malelaua keskele sammunud etturiga: ta on jõudnud küll päris kaugele, aga kuningat ikkagi ei ohusta. Sellisest seisust terendab sammumine viimasele väljale, kus saab lipuks muutuda, etturitele haruharva. Pealegi Naumkin juba näitas mitte väga kauges minevikus ligemale aasta jooksul oma võimeid vallavanemana ning see ei sobinud isegi tema oma valimisliidule.

Liina Mihkelsoni loogika on arusaadav: kas saab olla kindel selles, et kasutut abivallavanemat ei vahetata kahjuliku abivallavanema vastu? Etturi mängust ohverdamine ei muuda oluliselt seisu malelaual − küll aga annab lipule rohkem ruumi vabamalt liikuda.

Jäänud on vaid kaks aastat, mil valija saab neid vankreid, kes karavani tegelikult lükkavad (East, Repinski, Kaur), nii-öelda maha hääletada. Poliitilisi intriige suudab küllap Keskerakonna kohalik juht Martin Repinski lähiperspektiivis niigi omaenda leeri sees luua. Seega, praeguse koalitsiooni enesehävitus on pelgalt poliitilise kempluse intensiivsuse ja aja küsimus.

Neljapäeval toimunud hääletusel näitas Liina Mihkelson välja, et temas saab alati kindel olla. Ta on see, kes mittemidagiütleva intriigi asemel säilitab eneseväärikuse ja põhimõttekindluse. Juhul kui oma mõju oli ka 2017. aastal toimunud tema ennistamisel põhikooli direktori ametisse, siis see jällegi kinnitab, et Mihkelsonil on hea mälu ja tunnustus inimestele, kes teda rasketel aegadel toetasid. Tegemist oli ilmselgelt inimliku, kuid samal ajal raske otsusega, sest Mihkelsonil oli hääletamisel ainult kaks valikuvõimalust: halva või väga halva otsuse tegemine.